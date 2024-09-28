Бородин Николай Григорьевич 02.12.1916 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бородин Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1916 ст.

Дата смерти

26.07.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1916 ст.

Отец: Бородин Григорий Алексеевич

Мать: Бородина (Мизёва) Елизавета Ерофеевна (Иерофеевна)

ППК ГАПК Ф 719 оп 8 д 917 №32м стр 89
Крещение
04.12.1916 ст.
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - Мизёв Михаил Ерофеевич (дядя, брат матери) Источник: ГАПК Ф 719 оп 8 Д 917 стр 72 № 32м
Смерть
26.07.1917
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
8 месяцев, умер от коклюша Источник: ГАКП Ф 719 оп 8 д 859

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