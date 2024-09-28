Бородин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1916 ст.
Дата смерти26.07.1917
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1916 ст.
ППК ГАПК Ф 719 оп 8 д 917 №32м стр 89
Крещение
04.12.1916 ст.
В - Мизёв Михаил Ерофеевич (дядя, брат матери) Источник: ГАПК Ф 719 оп 8 Д 917 стр 72 № 32м
Смерть
26.07.1917
8 месяцев, умер от коклюша Источник: ГАКП Ф 719 оп 8 д 859