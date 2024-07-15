Корочкина Клавдия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корочкин Михаил Леонтьевич
Мать: не указана
Восприемник
Неизвестно
Восприемник
16.08.1910 ст.
Дочь Иулиания Села Акташа Мензелинского уезда запасного старшего унтер-офицера Василия Карпова Фокина и его жены Ксении Павловой Восприемник: села Акташ Мензелинского уезда запасной старший унтер-оф... Показать все
Смерть
Неизвестно