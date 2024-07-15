Корочкина Клавдия Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКорочкина Клавдия Михайловна

Корочкина Клавдия Михайловна

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корочкин Михаил Леонтьевич

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемник
Неизвестно
Восприемник
16.08.1910 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дочь Иулиания Села Акташа Мензелинского уезда запасного старшего унтер-офицера Василия Карпова Фокина и его жены Ксении Павловой Восприемник: села Акташ Мензелинского уезда запасной старший унтер-оф... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.