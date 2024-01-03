Александра Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махалёв Федор Иоанов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Махалёва) Марфа Федорова
Отец ребёнка: Махалёв Федор Иоанов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Махалёв Пётр Федоров
Отец ребёнка: Махалёв Федор Иоанов
Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно