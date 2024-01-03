Александра Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Назарова

Александра Назарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махалёв Федор Иоанов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Махалёва) Марфа Федорова

Отец ребёнка: Махалёв Федор Иоанов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Махалёв Пётр Федоров

Отец ребёнка: Махалёв Федор Иоанов

Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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