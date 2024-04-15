Колотов Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Колотов Алексей Ферапонтович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1923 по 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Евдокия Димитровна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Евдокия Димитровна

Рождение ребёнка
С 1932 по 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Евдокия Димитровна

Рождение ребёнка
С 1933 по 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Евдокия Димитровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Колотова Евдокия Димитровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Евдокия Димитровна

Работа или профессия
Неизвестно
раз.раб в колхолзе им. Калинина
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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