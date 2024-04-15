Колотов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Колотов Алексей Ферапонтович
Рождение ребёнка
С 1923 по 1924
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
С 1932 по 1933
Рождение ребёнка
С 1933 по 1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Колотова Евдокия Димитровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
раз.раб в колхолзе им. Калинина
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно