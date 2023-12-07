Горнаков Егор Александрович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Горнаков Александр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Горнакова) Капиталина Егоровна
Мать ребёнка: Горнакова Елизавета Львовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Горнакова) Евлампия Егоровна
Мать ребёнка: Горнакова Елизавета Львовна
Смерть
Неизвестно