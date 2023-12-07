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Горнаков Егор Александрович

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Горнаков Александр Иванович

Мать: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Елизавета Львовна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Горнакова) Капиталина Егоровна

Мать ребёнка: Горнакова Елизавета Львовна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Горнакова) Евлампия Егоровна

Мать ребёнка: Горнакова Елизавета Львовна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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