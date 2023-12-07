Горнакова Елизавета Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Горнакова) Капиталина Егоровна
Отец ребёнка: Горнаков Егор Александрович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Горнакова) Евлампия Егоровна
Отец ребёнка: Горнаков Егор Александрович
Смерть
Неизвестно