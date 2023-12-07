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Горнакова Елизавета Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Егор Александрович

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Горнакова) Капиталина Егоровна

Отец ребёнка: Горнаков Егор Александрович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Горнакова) Евлампия Егоровна

Отец ребёнка: Горнаков Егор Александрович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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