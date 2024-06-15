Посохин Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Посохин Иван Петров
Мать ребёнка: Посохина Настасья Артамонова
Рождение ребёнка
09.05.1787
Мать ребёнка: Посохина Настасья Артамонова
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Посохина Настасья Артамонова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Посохина) Агрипена Петровна
Мать ребёнка: Посохина Настасья Артамонова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Посохина) Васса Петровна
Мать ребёнка: Посохина Настасья Артамонова
Рождение ребёнка
21.08.1801
Дочь: (Посохина) Наталья Петровна
Мать ребёнка: Посохина Настасья Артамонова
Рождение ребёнка
12.08.1804
Мать ребёнка: Посохина Настасья Артамонова
Смерть
Неизвестно