Посохин Петр Григорьевич 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Посохин Петр Григорьевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Посохин Григорий Петрович

Мать: Посохина (Некрасова) Марья Гавриловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посохина Настасья Артамонова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Посохин Иван Петров

Мать ребёнка: Посохина Настасья Артамонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.05.1787

Сын: Посохин Николай Петров

Мать ребёнка: Посохина Настасья Артамонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Посохин Василий Петров

Мать ребёнка: Посохина Настасья Артамонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Посохина) Агрипена Петровна

Мать ребёнка: Посохина Настасья Артамонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Посохина) Васса Петровна

Мать ребёнка: Посохина Настасья Артамонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1801

Дочь: (Посохина) Наталья Петровна

Мать ребёнка: Посохина Настасья Артамонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.08.1804

Сын: Посохин Андрей Петров

Мать ребёнка: Посохина Настасья Артамонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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