Баранова (Косырева) Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Косырева) Серафима Ивановна

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

24.08.1912 ст.

Дата смерти

01.11.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.02.1949

Сын: Баранов Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Баранов Константин Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Константин Степанович

Смерть
01.11.2000
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Ф.И.О усопшего Косырева Серафима Ивановна Дата рождения: 24.08.1912 Дата смерти: 01.11.2000 Название кладбища: Заельцовское Название квартала: 21
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