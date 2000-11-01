Баранова (Косырева) Серафима Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.08.1912 ст.
Дата смерти01.11.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1949
Сын: Баранов Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Баранов Константин Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.2000
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Ф.И.О усопшего Косырева Серафима Ивановна Дата рождения: 24.08.1912 Дата смерти: 01.11.2000 Название кладбища: Заельцовское Название квартала: 21