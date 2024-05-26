Мордашкина (Желудько) Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордашкина (Желудько) Лидия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Желудько Дмитрий

Мать: Щербакова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снежко (Мордашкина) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Мордашкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордашкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Мордашкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордашкин Иван

Смерть
Неизвестно

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