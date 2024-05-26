Мордашкина (Желудько) Лидия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Желудько Дмитрий
Мать: Щербакова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снежко (Мордашкина) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Мордашкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мордашкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Мордашкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мордашкин Иван
Смерть
Неизвестно