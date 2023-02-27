Рагозин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рагозин Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рагозин Осип
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рагозин Иван
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
копейщик
Место жительства
Неизвестно
Уды, Харківська область
Рождение ребёнка
1689
Сын: Рагозин Константин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно