Рагозин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рагозин Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рагозин Осип

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рагозин Иван

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
копейщик
Место жительства
Неизвестно
Уды, Харківська область
Рождение ребёнка
1689

Сын: Рагозин Константин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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