Тамышевский Иван Яковлевич 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тамышевский Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

05.12.1903

Пол

Мужской

Отец

Мать

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Яков Матвеевич

Мать: Домна Спиридоновна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.12.1903
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Николаевского собора города Чистополь Чистопольского уезда значится чистопольский мещанин Иван Яковлев Тамышевский, 87 лет, умерший 5 декабря, погребенный 7 декабря 1903 г. От ста... Показать все

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