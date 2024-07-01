Тамышевский Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти05.12.1903
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Яков Матвеевич
Мать: Домна Спиридоновна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.12.1903
В метрической книге Николаевского собора города Чистополь Чистопольского уезда значится чистопольский мещанин Иван Яковлев Тамышевский, 87 лет, умерший 5 декабря, погребенный 7 декабря 1903 г. От ста... Показать все