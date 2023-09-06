Кудряшова Клавдия Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова Клавдия Давыдовна

Место рождения

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.01.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1933

Отец: Кудряшов Давид

Мать: Наталья Петровна

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзаков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзаков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзаков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзаков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзаков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Мурзакова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Мурзаков Василий Ефимович

Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Проживает в Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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