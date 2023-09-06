Кудряшова Клавдия Давыдовна
Место рождения
Дата рождения19.01.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1933
Отец: Кудряшов Давид
Мать: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Мурзакова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Мурзаков Василий Ефимович
Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Проживает в Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно