Брусенцев Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1864
Бракосочетание
13.01.1883
Рождение ребёнка
27.10.1892
Сын: Брусенцев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Брусенцева (Карамышева) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
22.01.1896
Дочь: Болотина (Брусенцева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Брусенцева (Карамышева) Ольга Александровна
Смерть
Неизвестно