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Брусенцев Иван Леонтьевич

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

17.06.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1864

Отец: Брусенцев Леонтий Антонович

Мать: Брусенцева (Гниломедова) Евдокия Семеновна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
13.01.1883

Жена: Брусенцева (Карамышева) Ольга Александровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.10.1892

Сын: Брусенцев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Брусенцева (Карамышева) Ольга Александровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.01.1896

Дочь: Болотина (Брусенцева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Брусенцева (Карамышева) Ольга Александровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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