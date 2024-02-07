Домена Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Антиповна
Отец ребёнка: Антип Федотович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа Антиповна
Отец ребёнка: Антип Федотович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Елена Антиповна
Отец ребёнка: Антип Федотович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евдокия Антиповна
Отец ребёнка: Антип Федотович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Иван Антипыч
Отец ребёнка: Антип Федотович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Александр Антипович
Отец ребёнка: Антип Федотович
Смерть
Неизвестно