Домена Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домена Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Антиповна

Отец ребёнка: Антип Федотович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа Антиповна

Отец ребёнка: Антип Федотович

Алексеево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Елена Антиповна

Отец ребёнка: Антип Федотович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евдокия Антиповна

Отец ребёнка: Антип Федотович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Иван Антипыч

Отец ребёнка: Антип Федотович

Алексеево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1864

Сын: Александр Антипович

Отец ребёнка: Антип Федотович

Смерть
Неизвестно
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