Агафонова (Неволина) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Неволина) Александра Константиновна

Место рождения

Старые Ключи, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1877

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Чумаков Константин Николаевич

Мать: Чумакова (Неволина) Прасковья

Старые Ключи, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Агафонов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
26.04.1916

Сын: Агафонов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Агафонов Михаил Иванович

Усть-Киран, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
1945

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