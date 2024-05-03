Агафонова (Неволина) Александра Константиновна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафонов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Агафонов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1916
Сын: Агафонов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Агафонов Михаил Иванович
Усть-Киран, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
1945