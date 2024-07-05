Тучкова (Петряева) Арина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петряев Федор
Мать: Петряева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Юдиха
Смерть
Неизвестно