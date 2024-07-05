Тучкова (Петряева) Арина Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тучкова (Петряева) Арина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петряев Федор

Мать: Петряева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Алтайский край, Тюменцевский район, с.Юдиха
Смерть
Неизвестно

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