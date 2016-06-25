Прокофьев Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьев Александр Георгиевич

Прокофьев Александр Георгиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1937

Дата смерти

25.06.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Белякова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Прокофьева Вероника Всеволодовна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Прокофьев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Прокофьева Вероника Всеволодовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Вероника Всеволодовна

Смерть
25.06.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close