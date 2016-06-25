Прокофьев Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1937
Дата смерти25.06.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Белякова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Прокофьева Вероника Всеволодовна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Прокофьев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Прокофьева Вероника Всеволодовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.2016