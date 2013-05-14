Турбова Надежда Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1927
Дата смерти14.05.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1958
Дочь: Турбова Татьяна Арсентьевна
Отец ребёнка: Турбов Арсентий Сергееевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Турбов Арсентий Сергееевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турбов Валерий Арсентьевич
Отец ребёнка: Турбов Арсентий Сергееевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турбов Геннадий Арсентьевич
Отец ребёнка: Турбов Арсентий Сергееевич
Смерть
14.05.2013