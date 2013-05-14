Турбова Надежда Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турбова Надежда Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1927

Дата смерти

14.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1958

Дочь: Турбова Татьяна Арсентьевна

Отец ребёнка: Турбов Арсентий Сергееевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турбов Борис Арсентьевич

Отец ребёнка: Турбов Арсентий Сергееевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турбов Валерий Арсентьевич

Отец ребёнка: Турбов Арсентий Сергееевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турбов Арсентий Сергееевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турбов Геннадий Арсентьевич

Отец ребёнка: Турбов Арсентий Сергееевич

Смерть
14.05.2013
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