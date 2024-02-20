Фуното/Фонотова/Баркэт (Джавлах) Христина Власиева
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
03.07.1905
Россия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а
Рождение ребёнка
12.10.1907
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Федорович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Трифонович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
17.10.1908
Дочь: Евфимия Федоровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Трифонович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно