(Фуното/Фонотова/Баркэт) Евфимия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фуното/Фонотова/Баркэт) Евфимия Федоровна

(Фуното/Фонотова/Баркэт) Евфимия Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

17.10.1908

Дата смерти

18.02.1910

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1908

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Федор Трифонович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Христина Власиева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
18.02.1910
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close