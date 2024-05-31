(Бардина) Александра Дорофеевна 14.02.1905 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Бардина) Александра Дорофеевна

Место рождения

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.02.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1905 ст.

Отец: Бардин Дорофей Андреев

Мать: Бардина Пелагея Захаровна

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК КУЗАЙКИНА, ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ 1905 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 166, Д. 224) 0005 Деревни Гулькиной крестьянин Дорофей Андреевич и... Показать все
Крещение
14.02.1905 ст.
Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Гулькиной Иван Андреевич Бардин и той же деревни состоящего на действительной службе рядового Федора Андреева жена Фекла Анастасиева Бардина
Смерть
Неизвестно

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