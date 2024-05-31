(Бардина) Александра Дорофеевна
Место рождения
Дата рождения14.02.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1905 ст.
Отец: Бардин Дорофей Андреев
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК КУЗАЙКИНА, ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ 1905 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 166, Д. 224) 0005 Деревни Гулькиной крестьянин Дорофей Андреевич и... Показать все
Крещение
14.02.1905 ст.
Восприемники: Деревни Гулькиной Иван Андреевич Бардин и той же деревни состоящего на действительной службе рядового Федора Андреева жена Фекла Анастасиева Бардина
Смерть
Неизвестно