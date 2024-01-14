Цан Пиус Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цан Пиус Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цан Людмила Пиусовна

Мать ребёнка: Цан (Крум) Валентина Эрнестовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цан Лина Пиусовна

Мать ребёнка: Цан (Крум) Валентина Эрнестовна

Рождение ребёнка
16.03.1974

Сын: Цан Антон Пиусович

Мать ребёнка: Цан (Крум) Валентина Эрнестовна

Смерть
Неизвестно

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