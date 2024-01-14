Цан Пиус Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цан Людмила Пиусовна
Мать ребёнка: Цан (Крум) Валентина Эрнестовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цан Лина Пиусовна
Мать ребёнка: Цан (Крум) Валентина Эрнестовна
Рождение ребёнка
16.03.1974
Сын: Цан Антон Пиусович
Мать ребёнка: Цан (Крум) Валентина Эрнестовна
Смерть
Неизвестно