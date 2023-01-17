Бирюков (Швец) Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения07.03.1901
Дата смерти28.05.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1934
Дочь: Куц Аэлита Васильевна
Мать ребёнка: Бирюкова Мария Григорьевна
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.1984
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния