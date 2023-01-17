Бирюков (Швец) Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюков (Швец) Василий Иванович

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Место рождения

Химки, Химки, Московская область

Дата рождения

07.03.1901

Дата смерти

28.05.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1934

Дочь: Куц Аэлита Васильевна

Мать ребёнка: Бирюкова Мария Григорьевна

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Мария Григорьевна

Смерть
28.05.1984
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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