Охрименко (Бородина) Нина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охрименко (Бородина) Нина Фёдоровна

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Место рождения

Бородинской 1-й, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

08.03.1927

Дата смерти

06.05.1969

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1927

Отец: Бородин Феодор Иоаннович

Мать: Бородина Анастасия Иоанновна

Бородинской 1-й, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1945

Дочь: Локтик Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Охрименко Михаил Владимирович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
28.09.1950

Дочь: Меркулова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Охрименко Михаил Владимирович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
28.09.1950

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Охрименко Михаил Владимирович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
06.05.1969
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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