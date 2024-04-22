Охрименко (Бородина) Нина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения08.03.1927
Дата смерти06.05.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1927
Рождение ребёнка
26.03.1945
Дочь: Локтик Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Охрименко Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
28.09.1950
Дочь: Меркулова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Охрименко Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
28.09.1950
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Охрименко Михаил Владимирович
Смерть
06.05.1969