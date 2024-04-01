Юшков Николай Семенович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Юшков Семен
Мать: Юшкова (Коннова) Анна
Развод
Неизвестно
Жена: Юшкова (Каретина) Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юшкова (Каретина) Полина
Рождение ребёнка
28.07.1925
Сын: Юшков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Юшкова (Каретина) Полина
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Стрельцова (Юшкова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Юшкова (Каретина) Полина
Смерть
Неизвестно