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Юшков Николай Семенович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Юшков Семен

Мать: Юшкова (Коннова) Анна

Развод
Неизвестно

Жена: Юшкова (Каретина) Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшкова (Каретина) Полина

Рождение ребёнка
28.07.1925

Сын: Юшков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Юшкова (Каретина) Полина

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Стрельцова (Юшкова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Юшкова (Каретина) Полина

Смерть
Неизвестно

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