(Коньков) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коньков) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1979

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1979

Отец: Коньков Владимир

Мать: Конькова Людмила

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