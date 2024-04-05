Скляренко (Кауфман) София (София Соломоновна) Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти22.08.1905
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Кауфман Соломон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штейнерт (Скляренко) Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Скляренко Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скляренко Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Скляренко Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скляренко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Скляренко Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1896
Дочь: Ткачук (Скляренко) Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Скляренко Николай Александрович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Штро (Скляренко) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Скляренко Николай Александрович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Скляренко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Скляренко Николай Александрович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Скляренко София Николаевна
Отец ребёнка: Скляренко Николай Александрович
Смерть
22.08.1905
Томск, город Томск, Томская область
Умерла от брюшного тифа