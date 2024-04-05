Скляренко (Кауфман) София (София Соломоновна) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скляренко (Кауфман) София (София Соломоновна) Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

22.08.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Кауфман Соломон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штейнерт (Скляренко) Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Скляренко Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скляренко Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Скляренко Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скляренко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Скляренко Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скляренко Николай Александрович

Рождение ребёнка
02.09.1896

Дочь: Ткачук (Скляренко) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Скляренко Николай Александрович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Штро (Скляренко) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Скляренко Николай Александрович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Скляренко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Скляренко Николай Александрович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Скляренко София Николаевна

Отец ребёнка: Скляренко Николай Александрович

Смерть
22.08.1905
Томск, город Томск, Томская область
Умерла от брюшного тифа

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