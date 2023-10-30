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Скляренко Николай Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

11.03.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1864

Отец: Скляренко Александр Яковлевич

Мать: Скляренко Надежда Платоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.09.1896

Дочь: Ткачук Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Скляренко Елизавета

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Штро Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Скляренко Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штейнерт Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Скляренко Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скляренко Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Скляренко Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скляренко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Скляренко Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скляренко Елизавета

Смерть
Неизвестно
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