Скляренко Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения11.03.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1864
Рождение ребёнка
02.09.1896
Дочь: Ткачук Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Скляренко Елизавета
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Штро Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Скляренко Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штейнерт Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Скляренко Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скляренко Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Скляренко Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скляренко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Скляренко Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скляренко Елизавета
Смерть
Неизвестно