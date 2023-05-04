Титова Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1896

Дата смерти

29.06.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демушкина Зинаида Фроловна

Отец ребёнка: Демушкин Фрол Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демушкин Николай Фролович

Отец ребёнка: Демушкин Фрол Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демушкин Сергей Фролович

Отец ребёнка: Демушкин Фрол Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демушкин Григорий Фролович

Отец ребёнка: Демушкин Фрол Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демушкин Фрол Михайлович

Рождение ребёнка
14.11.1918

Сын: Демушкин Иван Фролович

Отец ребёнка: Демушкин Фрол Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Демушкин Михаил Фролович

Отец ребёнка: Демушкин Фрол Михайлович

Смерть
29.06.1965

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