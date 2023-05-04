Титова Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1896
Дата смерти29.06.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демушкина Зинаида Фроловна
Отец ребёнка: Демушкин Фрол Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демушкин Николай Фролович
Отец ребёнка: Демушкин Фрол Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Демушкин Фрол Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демушкин Григорий Фролович
Отец ребёнка: Демушкин Фрол Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1918
Отец ребёнка: Демушкин Фрол Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Демушкин Фрол Михайлович
Смерть
29.06.1965