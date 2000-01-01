(Синакина) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Синакина) Евгения

(Синакина) Евгения

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1991

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1991

Отец: Синакин Владимир

Мать: Синакина Галия (Елена)

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close