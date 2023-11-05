Басалаева Агриппина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева Агриппина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1885

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Басалаев Василий Евстафьевич

Круглоозерка, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.04.1888

Сын: Басалаев Семён Васильевич

Отец ребёнка: Басалаев Василий Евстафьевич

Рождение ребёнка
07.06.1889

Сын: Басалаев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Басалаев Василий Евстафьевич

Рождение ребёнка
02.08.1902

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Басалаев Василий Евстафьевич

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басалаев Василий Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
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