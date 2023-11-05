Басалаева Агриппина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1885
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Басалаев Василий Евстафьевич
Круглоозерка, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.04.1888
Сын: Басалаев Семён Васильевич
Отец ребёнка: Басалаев Василий Евстафьевич
Рождение ребёнка
07.06.1889
Сын: Басалаев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Басалаев Василий Евстафьевич
Рождение ребёнка
02.08.1902
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Басалаев Василий Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно