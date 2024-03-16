(Авдеева) Вера Фоминична
Место рождения
Дата рождения11.08.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1911 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово Ф.527 Оп.1 Д.516 с.22об крещение 24.08.1911 г
Крещение
24.08.1911 ст.
Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
восприемники Александр Феодоров Хайдуков (д. Хайдукова) жена личного гражданина Анна Афиногенова Троицкая
Смерть
Неизвестно