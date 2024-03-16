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(Авдеева) Вера Фоминична

Место рождения

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

11.08.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1911 ст.

Отец: Авдеев Фома Анфиногенов

Мать: Авдеева (Хайдукова) Иустиния Федоровна

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с. Протопопово Ф.527 Оп.1 Д.516 с.22об крещение 24.08.1911 г
Крещение
24.08.1911 ст.
Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
восприемники Александр Феодоров Хайдуков (д. Хайдукова) жена личного гражданина Анна Афиногенова Троицкая
Смерть
Неизвестно

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