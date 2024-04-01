Темников Василий Крест. Д. Красного Яру, Красноярск. Вол. Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Темников Макар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
г. Туринска, погоста Куминова, ямщицкая дочь
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Темников Михайло Васильев
Мать ребёнка: Темникова (Ваганова) Степанида Родионова
Рождение ребёнка
22.03.1771
Сын: Темников Василий Васильев
Мать ребёнка: Темникова (Ваганова) Степанида Родионова
Рождение ребёнка
20.03.1772
Сын: Темников Василий Васильев
Мать ребёнка: Темникова (Ваганова) Степанида Родионова
Смерть
1793