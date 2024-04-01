Темников Василий Крест. Д. Красного Яру, Красноярск. Вол. Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темников Василий Крест. Д. Красного Яру, Красноярск. Вол. Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Темников Макар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темникова (Ваганова) Степанида Родионова

г. Туринска, погоста Куминова, ямщицкая дочь
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Темников Михайло Васильев

Мать ребёнка: Темникова (Ваганова) Степанида Родионова

Рождение ребёнка
22.03.1771

Сын: Темников Василий Васильев

Мать ребёнка: Темникова (Ваганова) Степанида Родионова

Рождение ребёнка
20.03.1772

Сын: Темников Василий Васильев

Мать ребёнка: Темникова (Ваганова) Степанида Родионова

Смерть
1793

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