Белова (Выскребенцева) Мария Варламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Выскребенцева) Мария Варламовна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
02.11.1856

Муж: Белов Матвей Дмитриевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.11.1867

Дочь: Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Белов Матвей Дмитриевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.01.1870

Дочь: Матрена Матвеевна

Отец ребёнка: Белов Матвей Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.01.1870

Дочь: Степанида Матвеевна

Отец ребёнка: Белов Матвей Дмитриевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.07.1879

Сын: Белов Макар Матвеевич

Отец ребёнка: Белов Матвей Дмитриевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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