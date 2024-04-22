Белова (Выскребенцева) Мария Варламовна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
02.11.1856
Рождение ребёнка
26.11.1867
Дочь: Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Белов Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.01.1870
Дочь: Матрена Матвеевна
Отец ребёнка: Белов Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.01.1870
Дочь: Степанида Матвеевна
Отец ребёнка: Белов Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.07.1879
Отец ребёнка: Белов Матвей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно