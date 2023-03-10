Солодовников Георгий Петрович
Место рожденияЗКО, с.Чесноково, Казахстан
Дата рождения12.04.1912
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
2001
г.Уральск, он же Яицкий городок