Шаповалова (Перепелицына) Катерина Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Шаповалов Афонасий Анисимов
Отец ребёнка: Шаповалов Анисим Антонов
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Шаповалов Никита Анисимов
Отец ребёнка: Шаповалов Анисим Антонов
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: (Шаповалова) Агафья Анисимова
Отец ребёнка: Шаповалов Анисим Антонов
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: (Шаповалова) Ирина Анисимова
Отец ребёнка: Шаповалов Анисим Антонов
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: (Шаповалова) Анна Анисимова
Отец ребёнка: Шаповалов Анисим Антонов
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Шаповалов Касьян Анисимов
Отец ребёнка: Шаповалов Анисим Антонов
Смерть
После 1816