Шаповалова (Перепелицына) Катерина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова (Перепелицына) Катерина Дмитриева

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Анисим Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Шаповалов Афонасий Анисимов

Отец ребёнка: Шаповалов Анисим Антонов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Шаповалов Никита Анисимов

Отец ребёнка: Шаповалов Анисим Антонов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: (Шаповалова) Агафья Анисимова

Отец ребёнка: Шаповалов Анисим Антонов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: (Шаповалова) Ирина Анисимова

Отец ребёнка: Шаповалов Анисим Антонов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: (Шаповалова) Анна Анисимова

Отец ребёнка: Шаповалов Анисим Антонов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Шаповалов Касьян Анисимов

Отец ребёнка: Шаповалов Анисим Антонов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1816

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