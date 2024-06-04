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Шаповалов Касьян Анисимов

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Шаповалов Анисим Антонов

Мать: Шаповалова (Перепелицына) Катерина Дмитриева

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Аксинья

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Шаповалова) Авдотья Касьянова

Мать ребёнка: Шаповалова Аксинья

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Шаповалов Егор Касьянов

Мать ребёнка: Шаповалова Аксинья

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Шаповалова) Марфа Касьянова

Мать ребёнка: Шаповалова Аксинья

Петровский, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Шаповалов Ефрем Касьянов

Мать ребёнка: Шаповалова Аксинья

Петровский, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
После 1834

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