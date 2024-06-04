Шаповалов Касьян Анисимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаповалова Аксинья
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Шаповалова) Авдотья Касьянова
Мать ребёнка: Шаповалова Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Шаповалова Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Шаповалова) Марфа Касьянова
Мать ребёнка: Шаповалова Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Шаповалова Аксинья
Смерть
После 1834