Тихомирова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Матвеевич

Турабово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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