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Хуопалайнен Адам Андреевич

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

14.04.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1821

Отец: Хуопалайнен Андрей Адамович

Мать: Хуопалайнен (Колкканен) София

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1845

Жена: Хуопалайнен (Нуйя) Мария Адамовна

Рождение ребёнка
26.04.1851

Дочь: (Хуопалайнен) Анна Адамовна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Нуйя) Мария Адамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1852

Дочь: (Хуопалайнен) Катарина Адамовна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Нуйя) Мария Адамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1869

Сын: Хуопалайнен Петр Адамович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Нуйя) Мария Адамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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