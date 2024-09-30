Хуопалайнен Адам Андреевич
Место рождения
Дата рождения14.04.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1821
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
26.04.1851
Дочь: (Хуопалайнен) Анна Адамовна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Нуйя) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
19.02.1852
Дочь: (Хуопалайнен) Катарина Адамовна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Нуйя) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
25.01.1869
Сын: Хуопалайнен Петр Адамович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Нуйя) Мария Адамовна
Смерть
Неизвестно