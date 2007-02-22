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Белозерцев Константин Валерьевич
Белозерцев Константин Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.02.2007
Пол
Мужской
Отец
Белозерцев Валерий Анатольевич
1968 г.р.
Мать
Белозерцева (Просветова) Наталья Петровна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.2007
Отец:
Белозерцев Валерий Анатольевич
Мать:
Белозерцева Наталья Петровна
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