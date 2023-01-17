Торсунова Ирина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торсунова Ирина Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1817

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Голицына Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Торсунов Иван Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торсунов Мирон Иванович

Отец ребёнка: Торсунов Иван Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торсунов Иван Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1817
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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