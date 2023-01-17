Торсунова Ирина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Голицына Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Торсунов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Торсунов Иван Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1817