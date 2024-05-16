Еременко (Носова) Наталья Степановна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Еременко (Носова) Наталья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Леонтий Прохорович

Рождение ребёнка
05.01.1907

Сын: Носов Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Носов Леонтий Прохорович

Рождение ребёнка
26.09.1908

Сын: Носов Киприан Леонтьев

Отец ребёнка: Носов Леонтий Прохорович

Рождение ребёнка
12.04.1913

Сын: Носов Георгий Леонтьевич

Отец ребёнка: Носов Леонтий Прохорович

Рождение ребёнка
01.07.1915

Сын: Носов Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Носов Леонтий Прохорович

Смерть
Неизвестно

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