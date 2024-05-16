Еременко (Носова) Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1907
Сын: Носов Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Носов Леонтий Прохорович
Рождение ребёнка
26.09.1908
Отец ребёнка: Носов Леонтий Прохорович
Рождение ребёнка
12.04.1913
Отец ребёнка: Носов Леонтий Прохорович
Рождение ребёнка
01.07.1915
Отец ребёнка: Носов Леонтий Прохорович
Смерть
Неизвестно