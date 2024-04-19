Курунова Мавра Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Курунова) Авдотья Никитична
Отец ребёнка: Курунов Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Курунов Петр Никитич
Отец ребёнка: Курунов Никита Григорьевич
Смерть
Неизвестно