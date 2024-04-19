Курунова Мавра Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курунова Мавра Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курунов Никита Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Курунова) Авдотья Никитична

Отец ребёнка: Курунов Никита Григорьевич

Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Курунов Петр Никитич

Отец ребёнка: Курунов Никита Григорьевич

Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Смерть
Неизвестно

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