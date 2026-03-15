Курунов Никита Григорьевич
мужской, родился 1806
умер 1854, Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ
ОтецКурунов Григорий АнтоновичНеизвестно г.р.
Супруги
Курунова Мавра Осиповна1810 г.р.
Дети
(Курунова) Авдотья Никитична1839 г.р.
Курунов Петр Никитич1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Курунов Григорий Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курунова Мавра Осиповна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Курунова) Авдотья Никитична
Мать ребёнка: Курунова Мавра Осиповна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Курунов Петр Никитич
Мать ребёнка: Курунова Мавра Осиповна
Смерть
1854