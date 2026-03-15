Курунов Никита Григорьевич 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Курунов Никита Григорьевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1806

умер 1854, Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Отец
Курунов Григорий АнтоновичНеизвестно г.р.
Супруги
Курунова Мавра Осиповна1810 г.р.
Дети
(Курунова) Авдотья Никитична1839 г.р.
Курунов Петр Никитич1844 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Курунов Григорий Антонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курунова Мавра Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Курунова) Авдотья Никитична

Мать ребёнка: Курунова Мавра Осиповна

Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1844

Сын: Курунов Петр Никитич

Мать ребёнка: Курунова Мавра Осиповна

Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
1854
Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ

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