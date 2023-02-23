Андреева Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Андреев (однодворец) Семен Васильевич
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1882
Рождение ребёнка
08.11.1888
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Василий Васильевич
Рождение ребёнка
22.02.1892
Рождение ребёнка
03.07.1893
Сын: Андреев (однодворец) Антон Васильевич
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Карпушкина Вера Андреева
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Василий Васильевич
Рождение ребёнка
28.02.1896
Рождение ребёнка
10.06.1900
Дочь: Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно