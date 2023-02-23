Андреева Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Варвара Степановна

Андреева Варвара Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Андреев (однодворец) Семен Васильевич

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Василий Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Андреев (однодворец) Александр Васильевич

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Василий Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1888

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Василий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1892

Сын: Андреев (однодворец) Василий Васильевич

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Василий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1893

Сын: Андреев (однодворец) Антон Васильевич

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Василий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Карпушкина Вера Андреева

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Василий Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.02.1896

Сын: Андреев (однодворец) Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Василий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1900

Дочь: Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Василий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев (однодворец) Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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