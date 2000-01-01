Усков Леонид Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усков Леонид Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Усков Константин

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ускова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ускова Анна Ивановна

Смерть
1986
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