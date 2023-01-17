Моргачева (Черникова) Христина Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1912
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария Борисовна
Отец ребёнка: Моргачев Борис Андреевич
Смерть
Неизвестно