Моргачева (Черникова) Христина Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргачева (Черникова) Христина Федосеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1912

Муж: Моргачев Борис Андреевич

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария Борисовна

Отец ребёнка: Моргачев Борис Андреевич

Смерть
Неизвестно
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