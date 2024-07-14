Горемыкина (Луткова) Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.05.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1852
Отец: Лутков Иван Прокофьевич
Мать: Луткова Марфа Ивановна
Бракосочетание
08.11.1868
Рождение ребёнка
19.09.1870
Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Параскева Степановна
Отец ребёнка: Горемыкин Степан Леонтьевич
Рождение ребёнка
12.02.1872
Сын: Горемыкин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Горемыкин Степан Леонтьевич
Рождение ребёнка
13.07.1874
Сын: Горемыкин Василий Степанович
Отец ребёнка: Горемыкин Степан Леонтьевич
Смерть
Неизвестно