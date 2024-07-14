Горемыкина (Луткова) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоремыкина (Луткова) Феодосия Ивановна

Горемыкина (Луткова) Феодосия Ивановна

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

30.05.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1852

Отец: Лутков Иван Прокофьевич

Мать: Луткова Марфа Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.11.1868

Муж: Горемыкин Степан Леонтьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.09.1870

Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Параскева Степановна

Отец ребёнка: Горемыкин Степан Леонтьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1872

Сын: Горемыкин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Горемыкин Степан Леонтьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.1874

Сын: Горемыкин Василий Степанович

Отец ребёнка: Горемыкин Степан Леонтьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.