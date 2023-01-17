Пыльнов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыльнов Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.09.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Точное отчество Ивана на данный момент неизвестно. По семейным воспоминаниям Иван воевал на фронтах Первой мировой войны и погиб в сражении. На сайте «Памяти героев Великой войны 1914-1918» опублико... Показать все
Бракосочетание
Около 1906

Жена: Козачкова Дарья Ивановна

Терновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.12.1910

Сын: Пыльнов Иван Иванович

Мать ребёнка: Козачкова Дарья Ивановна

Терновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
18.09.1916 ст.
г. Бжежаны? Бережаны? (нечеткое написание), погиб в бою. Вероятно погиб в бою у г. Бережаны Украина. В это время 187 Аварский полк участвовал в составе 47 пех. дивизии в Ковельском сражении русского ... Показать все
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