Пыльнов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.09.1916 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Точное отчество Ивана на данный момент неизвестно. По семейным воспоминаниям Иван воевал на фронтах Первой мировой войны и погиб в сражении. На сайте «Памяти героев Великой войны 1914-1918» опублико... Показать все
Бракосочетание
Около 1906
Жена: Козачкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
29.12.1910
Мать ребёнка: Козачкова Дарья Ивановна
Смерть
18.09.1916 ст.
г. Бжежаны? Бережаны? (нечеткое написание), погиб в бою. Вероятно погиб в бою у г. Бережаны Украина. В это время 187 Аварский полк участвовал в составе 47 пех. дивизии в Ковельском сражении русского ... Показать все