(Екатерина Семенова) Екатерина Егорова / Екатерина Семенова

Екатерина Егорова/Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Егорова/Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1861

Сын: Филимон Ильич

Отец ребёнка: Илья (Яковлевич)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.06.1864

Дочь: Акилина Ильинична

Отец ребёнка: Илья (Яковлевич)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1868

Сын: Павел Ильич

Отец ребёнка: Илья (Яковлевич)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1871

Сын: Иосиф Ильич

Отец ребёнка: Илья (Яковлевич)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1874

Дочь: Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Илья (Яковлевич)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья (Яковлевич)

Смерть
Неизвестно
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