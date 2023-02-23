(Екатерина Семенова) Екатерина Егорова / Екатерина Семенова

Екатерина Егорова/Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1861
Сын: Филимон Ильич
Отец ребёнка: Илья (Яковлевич)
Рождение ребёнка
07.06.1864
Дочь: Акилина Ильинична
Отец ребёнка: Илья (Яковлевич)
Рождение ребёнка
18.06.1868
Сын: Павел Ильич
Отец ребёнка: Илья (Яковлевич)
Рождение ребёнка
01.04.1871
Сын: Иосиф Ильич
Отец ребёнка: Илья (Яковлевич)
Рождение ребёнка
08.02.1874
Дочь: Агафья Ильинична
Отец ребёнка: Илья (Яковлевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья (Яковлевич)
Смерть
Неизвестно